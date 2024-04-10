Bayram günü husumetli oldukları muhtarı öldürüp, jandarmaya ateş açtılar

Muş’un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.