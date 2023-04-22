Bayram günü davetsiz misafir! Aile saatlerce mahsur kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve Ramazan Bayramı'nda davetsiz bir misafir girdi. Aile 4 saat boyunca evde mahsur kaldı. Bakın o davetsiz misafir kim çıktı…

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