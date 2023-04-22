22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bayram günü davetsiz misafir! Aile saatlerce mahsur kaldı

Bayram günü davetsiz misafir! Aile saatlerce mahsur kaldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 13:07
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve Ramazan Bayramı'nda davetsiz bir misafir girdi. Aile 4 saat boyunca evde mahsur kaldı. Bakın o davetsiz misafir kim çıktı…
Bayram günü davetsiz misafir BAYRAM GÜNÜ DAVETSİZ MİSAFİR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayram günü davetsiz misafir
Bayram günü davetsiz misafir
Gece yarısı halkı sokağa döken olay!
Gece yarısı halkı sokağa döken olay!
Bursa’da bayram ziyareti meydan savaşına döndü
Bursa'da bayram ziyareti meydan savaşına döndü
Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi!
Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi!
Tuzla’da feci olay! Japon mühendise vinç çarptı
Tuzla'da feci olay! Japon mühendise vinç çarptı
Korku dolu anlar! 4’üncü kattan yere çakıldı
Korku dolu anlar! 4'üncü kattan yere çakıldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda dolu yağışı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda dolu yağışı
Feci kaza! Kontrolden çıktı Munzur’a uçtu
Feci kaza! Kontrolden çıktı Munzur'a uçtu
6 aracın birbirine girdiği kaza kameralarda!
6 aracın birbirine girdiği kaza kameralarda!
Minika Oyun Çadırları kuruldu
"Minika Oyun Çadırları" kuruldu
Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi
Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi
Şehitliklerde buruk bayram
Şehitliklerde buruk bayram
Daha Fazla Video Göster