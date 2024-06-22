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Bayram dönüşü tatilcilere yolda ayı sürprizi...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 11:26
Bursa - İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında yatar vaziyette duran ayıyı gören sürücüler şok oldu. Bir tır sürücüsünün hareketsiz duran ayıyı merak edip yanına gitmesiyle hayvanın öldüğü anlaşıldı.
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