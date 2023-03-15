15 Mart 2023, Çarşamba
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BAYKAR'dan öğrencilere 10 bin adet tablet!
BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen öğrencilerin YKS ve LGS çalışmalarına katkı sağlamak için BAYKAR'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladığını duyurdu. BAYKAR daha önce de deprem bölgesine yaptığı yardımlarla gönülleri fethetmişti.