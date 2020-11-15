Bayburt'un gramı altınla yarışan kehribarına Çinli firma talip

Bayburt’ta köylülerin yıllarca çıra zannederek yaktıkları Bayburt Kehribarı’na Çinli firma talip oldu. Görüşmeler için Bayburt’a gelen firma temsilcileri Çin’e gönderilmek üzere numune aldı. Maden sahasını da inceleyen heyet, bölgedeki diğer maden rezervlerinin durumuna göre yeni yatırımlar yapabileceklerine işaret etti.

Çin'de faaliyet gösteren takı tasarım firmasının temsilcileri, Bayburt'taki doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulundu.

Takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu yöneticisi Shao Gunag Hui ve beraberindeki heyet, Bayburt merkeze bağlı Aydıncık köyünde 2018 yılında tespit edilen doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulunmak için kente geldi.

Köy sakinlerinin yıllarca çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı kehribarın rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak, heyet üyelerine bilgi verdi. Maden sahasında incelemelerde bulunan yetkililer, Çin'e gönderilmek üzere farklı alanlardan numuneler aldı.

Ruhsat sahibi Heytam Haşlak, firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını söyledi. Firma temsilcilerinin talebi doğrultusunda ilk etapta birkaç numune teslim ettiklerini belirten Haşlak, "Ürünümüzü beğendiler, numuneleri aldılar. Ön anlaşma yaptık, bundan sonra da çalışmaların devamı gelecek." dedi.

Haşlak, 2021 yılının ilk aylarıyla birlikte Çin'e doğrudan ihracata başlamayı hedeflediklerini vurguladı. Heytam Haşlak, madenin değerlendirilmesi noktasındaki çabaları dolayısıyla Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e teşekkür etti.

Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise kehribarın Budizm inanışında önemli ve kutsal bir yeri olduğunun altını çizdi. Budizm'de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğuna dikkati çeken Shao Gunag Hui, "Çin'deki kehribar piyasayı çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75'i Çin'e gönderiliyor, orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. Beş bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz." diye konuştu.

Bayburt'ta tespit edilen kehribar rezervinden örnek aldıklarını ve Çin'e göndereceklerini anlatan Shao Gunag Hui, "Numuneler kabul edilirse buna yönelik bir anlaşma yapacağız. Daha sonra Türkiye'ye bir ekip göndereceğiz. Kazılacak yerlere bakacağız. Orada uygun gördüğümüz madenin Çin'e ithalatını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Shao, rezerv büyüklüğüne göre bölgede tesis kurabileceklerini vurgulayarak "Kehribar, Bayburt'ta son 2 yıldır keşfedilmiş. O yüzden üretimi ve işlenmesi çok gelişmemiş. Daha güzel neler yapabiliriz diye bakacağız. Belki Bayburt'ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin'e gönderebilir, orada doğrudan piyasaya sürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet, buradaki temaslarının ardından Vali Cüneyt Epcim'i de ziyaret etti.

Varılan ön anlaşmanın taraflar için hayırlı olmasını dileyen Epcim, Bayburt kehribarının dünya çapında tanıtımı için geçen aylarda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Epcim, Bayburt kehribarının Türkiye'de tespit edilen ilk rezerv olması bakımından son derece önemli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Daha önce yaptığımız çalışmalarda bu rezervin ekonomiye kazandırılması için çeşitli girişimlerimiz olmuştu. Bayburt kehribarının tanıtımını dünya çapında yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Gelinen süreçte bu emeklerimizin karşılık bulduğunu görmüş olmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ümit ediyorum ki taraflar arasında sağlanan mutabakat ilerleyen dönemde önemli bir işbirliğine dönüşerek hem ilimiz hem de ülkemiz açısından önemli ekonomik gelişmelere vesile olacaktır."