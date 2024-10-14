Bayburt’ta silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Bayburt'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahısa yönelik operasyon düzenlendi, operasyonda İ.A isimli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.