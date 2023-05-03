Bayburt’ta mayıs ayında karla mücadele! Kar kalınlığı 5 metreyi aştı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metrenin üzerine çıkıyor. Ekipler 3 bin rakımlı köy ve yayla yollarını açmak için çalışıyor. Yolun büyük bir kısmını açan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN