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Bayburt’ta kaza yapan otomobil 3 kişiye mezar oldu

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 09:12
Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada jandarma uzman çavuş ile eşi ve 3 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.
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