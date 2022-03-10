Bayburt’ta eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün öğleden sonra ve yarın tam gün okullar tatil edildi. Bayburt'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.