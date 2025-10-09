09 Ekim 2025, Perşembe

Bayburt'ta deprem tatbikatı yapıldı
Bayburt’ta deprem tatbikatı yapıldı

Bayburt'ta deprem tatbikatı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.10.2025 16:32
Bayburt'ta 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi.
