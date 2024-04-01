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Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

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Giriş: 01.04.2024 09:38
Güncelleme:01.04.2024 09:38
Bayburt-Trabzon arasında kardan yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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