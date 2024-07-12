Batman’dan gök gürültüsünden korkan genç fenalaşıp hayatını kaybetti

Batman'da 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir uykusundan gök gürültüsü ile uyanınca fenalaştı. Bunun üzerine ihbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağırlaşan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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