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Batman’dan gök gürültüsünden korkan genç fenalaşıp hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 12.07.2024 15:49
Batman'da 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir uykusundan gök gürültüsü ile uyanınca fenalaştı. Bunun üzerine ihbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağırlaşan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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