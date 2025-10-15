15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Batman’da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 16:28
Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı çevrimiçi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 cep telefonu ve 2 bilgisayara el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batman’da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Motosikletlinin yola savrulup olay yerinden uzaklaşması kamerada
Motosikletlinin yola savrulup olay yerinden uzaklaşması kamerada
Deniz dibinden oksitlenmiş tabanca ve 2 bisiklet çıktı
Deniz dibinden oksitlenmiş tabanca ve 2 bisiklet çıktı
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu
Feci motosiklet kazaları kamerada
Feci motosiklet kazaları kamerada
Tuzla’da gemide patlama! A Haber olay yerinde
Tuzla’da gemide patlama! A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Tuzla’da tersanesinde korkutan patlamada!
Tuzla'da tersanesinde korkutan patlamada!
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
AFAD ekipleri Gazze için yola çıktı
CHP’de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
CHP'de yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!
70 metre yükseklikten atladılar
70 metre yükseklikten atladılar
Daha Fazla Video Göster