15 Ekim 2025, Çarşamba
Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı çevrimiçi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 cep telefonu ve 2 bilgisayara el konuldu, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.