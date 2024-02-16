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Batman’da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

İHA
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Giriş: 16.02.2024 23:32
Batman’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
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