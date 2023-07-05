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Batman'da birlikte yaşadığı kadını 6 yerinden bıçakladı, linçten polis kurtardı

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Giriş: 05.07.2023 16:49
Batman'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan D.Y. (40), dini nikahla birlikte yaşadığı F.B.'yi (35), bıçakla 6 yerinden yaraladı. Gözaltına alınırken mahallelinin linç etmek istediği D.Y.'yi, zırhlı araca koyan polis kurtardı. F.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi
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