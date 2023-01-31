31 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Batman’da 7 yaşındaki Adara’nın cesedi kömürlükte bulunmuştu! Cani babadan kan donduran itiraf
Batman'da, dün 7 yaşındaki Adara Arslan’ın halasının kömürlüğünde cesedi bulunmuştu. Olayın ardından babası Ömer Faruk Arslan şüpheli olarak otogarda İstanbul’a giden otobüste yakalanmıştı.Gözaltına alınan cani baba, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu tespit edildi. Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran vahşetin detayları...