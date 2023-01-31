Batman’da 7 yaşındaki Adara’nın cesedi kömürlükte bulunmuştu! Cani babadan kan donduran itiraf

Batman'da, dün 7 yaşındaki Adara Arslan’ın halasının kömürlüğünde cesedi bulunmuştu. Olayın ardından babası Ömer Faruk Arslan şüpheli olarak otogarda İstanbul’a giden otobüste yakalanmıştı.Gözaltına alınan cani baba, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu tespit edildi. Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte kan donduran vahşetin detayları...