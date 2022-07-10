10 Temmuz 2022, Pazar
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Batman’da 7 aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde husumetli 7 aile arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavgada 5'i ağır 54 kişi yaralandı.