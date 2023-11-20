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Batman'da 2 çocuğun cansın bedeni bulundu

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Giriş: 20.11.2023 11:04
Güncelleme:20.11.2023 11:05
Batman'da etkili olan yağış sonrasında kayıp 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 1 çocuk aranıyor.
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2 çocuğun cansın bedeni bulundu
2 çocuğun cansın bedeni bulundu
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