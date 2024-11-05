05 Kasım 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Batman Valiliği duyurdu! 'Ekmek alırken gözaltına alındı' iddialarına yalanlama
Batman'da 6 polisin yaralandığı eylemlerle ilgili 'ekmek alırken gözaltına alındı' iddialarına valilikten açıklama geldi. Sosyal medyada dönen iddiaları yalanlayan valilik "Videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur." dedi.