Batman Valiliği duyurdu! 'Ekmek alırken gözaltına alındı' iddialarına yalanlama

Batman'da 6 polisin yaralandığı eylemlerle ilgili 'ekmek alırken gözaltına alındı' iddialarına valilikten açıklama geldi. Sosyal medyada dönen iddiaları yalanlayan valilik "Videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur." dedi.

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