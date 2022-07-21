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Batman Sason'da yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu! Bir ayda bir milyon TL'lik kazanç sağlandı

İHA
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Giriş: 21.07.2022 14:50
Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline gelen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı yapıldı. Bir aylık besim süresinde 6 ton koza elde eden besiciler, bir milyon TL kazanç sağladı.
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