Batı tipi beslenme kansere neden oluyor

Geleneksel lezzetlerin yerini son dönemde batı tarzı beslenme yani fast foodlar almaya başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Fast food tüketimi çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Geleneksel lezzetlerin yerini son dönemde batı tarzı beslenme yani fast foodlar almaya başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Fast food tüketimi çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.