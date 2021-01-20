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Batı tipi beslenme kansere neden oluyor

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Giriş: 20.01.2021 12:00
Güncelleme:20.01.2021 15:42
Geleneksel lezzetlerin yerini son dönemde batı tarzı beslenme yani fast foodlar almaya başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Fast food tüketimi çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Geleneksel lezzetlerin yerini son dönemde batı tarzı beslenme yani fast foodlar almaya başladı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Fast food tüketimi çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

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Batı tipi beslenme kansere neden oluyor
Batı tipi beslenme kansere neden oluyor
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