25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Batan gemide can kaybı 5'e yükseldi! 12 kişiden 5'i ölü bulundu, 7 kişi aranıyor

Batan gemide can kaybı 5'e yükseldi! 12 kişiden 5'i ölü bulundu, 7 kişi aranıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 10:05
Zonguldak'ta batan gemide kayıp mürettebatı arama çalışmalarında bir hafta geride kaldı. 12 denizciden 5’nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kayıp diğer 7 denizciyi arıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediye Tarkan için servet döktü
CHP'li belediye Tarkan için servet döktü
Engin-Dilan Polat’ın kara kutusu itirafçı oldu!
Engin-Dilan Polat'ın kara kutusu itirafçı oldu!
Kar yağışı İstanbul’a geliyor!
Kar yağışı İstanbul'a geliyor!
Üsküdar’da 4 metre yüksekten bahçeye uçtu!
Üsküdar'da 4 metre yüksekten bahçeye uçtu!
10 ilde eş zamanlı Sibergöz-7 operasyonu
10 ilde eş zamanlı "Sibergöz-7" operasyonu
Batan gemide can kaybı 5’e yükseldi!
Batan gemide can kaybı 5'e yükseldi!
Deniz ulaşımına fırtına engeli!
Deniz ulaşımına fırtına engeli!
Şiddetli yağmur barajlara yaradı!
Şiddetli yağmur barajlara yaradı!
Özgür kalan Filistinli gençlerden şükür secdesi
Özgür kalan Filistinli gençlerden şükür secdesi
Kan donduran cinayet! Annesinin boğazını keserek öldürdü
Kan donduran cinayet! "Annesinin boğazını keserek öldürdü"
Beton mikseri 7 araca çarparak durabildi
Beton mikseri 7 araca çarparak durabildi
Dağdan kopan kaya balkona girdi!
Dağdan kopan kaya balkona girdi!
Daha Fazla Video Göster