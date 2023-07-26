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Başvurularda son 3 gün! AFAD afetzede hak sahipliği için başvuru süreci sona eriyor

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 12:50
Afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarına yerinde dönüşüm imkanı için hak sahipliği müracaatında son 3 güne girildi. A Haber muhabiri Barış Türel ayrıntıları aktardı.
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