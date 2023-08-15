Basra sıcakları sürecek mi?

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği, sıcaklıkların Marmara ve kıyı Ege haricinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, sıcaklıkların İstanbul ve İzmir'de mevsim normalleri civarında, Ankara'da mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyredeceğine işaret ederken başkent için ise uyarıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Başkentte hava sıcaklığının 39-40 dereceye ulaşması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...