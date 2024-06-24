Başörtüsünü açtı yetmedi küfür etti! O anlar güvenlik kamerasında...

Beyoğlu'ndaki bir AVM'de kahve sırasında bekleyenler arasında kavga çıktı. Bir kadın önündeki iki kız kardeşe saldırdı ardından da içlerinden birinin başörtüsünü açıp küfretti. İşte o görüntüler…

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