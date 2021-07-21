Başörtülü kardeşlere otobüste çirkin saldırı: Kapalıyız diye laf söylediler

Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki Şeyma Pak ile 24 yaşındaki kardeşi Büşra Pak, bindikleri özel halk otobüsünde Adem A. ve Aydın A.’nın kendilerine sözlü tacizde bulunup, saldırdığını iddia etti. Tacizi cep telefonu kamerasıyla kaydeden iki kardeşin şikayeti üzerine gözaltına alınan Adem A. ile Aydın A. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Pak, "Kapalıyız diye laf söylediler, argo konuştular” dedi.