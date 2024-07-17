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Başkent'te toplanmayan çöp sorunu! Kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü

Başkent'te toplanmayan çöp sorunu! Kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 20:14
Ankara Yenimahalle’nin en işlek noktalarından biri olan adalet sokağın sakinleri son dönemde artan sivrisinek ve yoğun pis kokulardan şikayetçi. Bu duruma sokakta uzun süre toplanmayan çöp konteynerlerinin neden olduğunu söyleyen Ankaralılar, yetkilileri göreve çağırdı.
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Başkent’te kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü
Başkent'te kötü koku, yığınla sinek, çirkin görüntü
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