03 Haziran 2023, Cumartesi
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Başkent'te su basan dairedeki eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Şentepe mahallesinde sağanak yağmur yağışı sonrası bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan yağmur suları balkondan dışarı taştı. Olay anında su basan dairenin boş olup olmadığı bilinmezken evde bulunan eşyalar yağmur suları ile birlikte dışarı taştı.