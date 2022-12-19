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Başkent’te otobüs çilesi Meclis kürsüsünde! 4 yıldır ulaşım problemi çözülmedi

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 14:40
Ankara'da toplu ulaşım çilesi devam ediyor. A Haber'in de ekrana taşıdığı sorun, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. ABB Meclisi'nde, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Mavi Masa'ya gelen şikayetleri anlattı. Ulaşım sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Ilıkan, EGO yöneticilerini bir sabah otobüse binmeye davet etti.
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