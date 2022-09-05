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Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı

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Giriş: 05.09.2022 11:04
Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı. Yerleşke içinde korku dolu anlar yaşandı. O anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı
Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı
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