05 Eylül 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı
Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı. Yerleşke içinde korku dolu anlar yaşandı. O anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.