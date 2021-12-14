Başkent’te FETÖ operasyonu

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları tespit edilen 64’ü ihraç 38’i özel sektör çalışanı olan 104 şüphelinin Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi. 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 102 mahrem imam tespit edildi. FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve mahrem imam oldukları belirlenen 64'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38'i özel sektör çalışanı olmak üzere 104 mahrem imamın, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. 45 şüpheli yakalanırken firarilerin yakalanması yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.