14 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkent’te FETÖ operasyonu

Başkent’te FETÖ operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2021 09:40
FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları tespit edilen 64’ü ihraç 38’i özel sektör çalışanı olan 104 şüphelinin Ankara merkezli 43 ilde gözaltı kararı verildi. 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 102 mahrem imam tespit edildi. FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve mahrem imam oldukları belirlenen 64'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38'i özel sektör çalışanı olmak üzere 104 mahrem imamın, Ankara merkezli 43 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. 45 şüpheli yakalanırken firarilerin yakalanması yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahrem imamlara operasyon
Mahrem imamlara operasyon
Amasya’da otobüs devrildi
Amasya'da otobüs devrildi
Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti
Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti
4 çocuk yangında can verdi
4 çocuk yangında can verdi
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor?
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | PKK’nın Tahir Güven cinayeti ne anlama geliyor?
Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Ölümden kıl payı kurtuldular
Ölümden kıl payı kurtuldular
Azra Gülendam Haytaoğlu davası başladı
Azra Gülendam Haytaoğlu davası başladı
Masalsı yolculuk başlıyor
Masalsı yolculuk başlıyor
Avcılar’da tedirgin eden görüntü
Avcılar'da tedirgin eden görüntü
Sarıyer’deki kamyonet dehşeti kamerada
Sarıyer’deki kamyonet dehşeti kamerada
Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Daha Fazla Video Göster