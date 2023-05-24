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Başkent'te eğlence mekanında bıçaklı kavga kamerada

İHA
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Giriş: 24.05.2023 16:38
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir şahsın bıçakla etrafa saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent semtinde bir eğlence mekanında gece bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi, bıçak çekerek etrafına saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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