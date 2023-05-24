24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Başkent'te eğlence mekanında bıçaklı kavga kamerada
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir şahsın bıçakla etrafa saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent semtinde bir eğlence mekanında gece bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi, bıçak çekerek etrafına saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.