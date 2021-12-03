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Başkent'te 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa mahalle sakinlerinden dayak

İHA
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Giriş: 03.12.2021 10:05
Başkent'te bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleliden önce dayak yedi, sonra polise teslim edildi. Olay, Mamak ilçesinin Akdere semtinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir zincir markette 13 yaşındaki kız çocuğu bir şahsın tacizine uğradı. Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından kovalandı. Garaja saklanan şahıs kaçarken mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Şahsı döven vatandaşlar, daha sonra polise teslim etti.

Mahalledeki marketin sahibi İbrahim Ünal, bir kişinin koşarak geldiğini, adamın çocuğu taciz ettiğinin söylenmesi üzerine peşinden koştuğunu söyledi. Ünal, "Bu arkadaş arkada garaja saklanmış. O ara biz müdahale etmeye çalıştık, ilk başta bulamadık. En son ayağımıza kadar geldi yani. Biz de bunu çektik, emniyet güçlerine teslim ettik arkadaşı. İnsanlık görevimizi yapmış bulunuyoruz, başka yapacağımız bir şey yoktu zaten. Olay yukarıdaki markette olmuş. 100 metre yukarıda sol tarafta, ışıkların sol tarafında. Kardeşimiz şikayetçi olursa seviniriz" dedi. "Tacize uğrayan şikayetçi olursa biz de her zaman buradayız. Her zaman gelebilir, her zaman yanındayız" diye devam eden Ünal, "Onlar bizim namusumuz, bizim de eşimiz var, bacımız, annemiz var. Ondan dolayı bu konularda hassasiyetimizi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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