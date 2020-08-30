Başkent’in tozlu mahalleleri! CHP'li belediye vatandaşı isyan ettirdi

Başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan İleri ve İncesu mahallelerinde evleri ve araçları saran toz yüzünden vatandaşlar adeta hayata küstü. CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması sonrasında yollarda bıraktığı toprak hala kaldırılmadı. A Haber muhabiri Murat Sekban, detayları bölgeden aktardı. Vatandaş, “Burayı haşat ettiler, bundan bıktık artık” diyerek tepki gösterdi.

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan İleri ve İncesu mahallelerinde evleri ve araçları saran toz yüzünden vatandaşlar adeta hayata küstü. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması sonrasında yollarda bıraktığı toprak hala kaldırılmadı. A Haber muhabiri Murat Sekban, detayları bölgeden aktardı. Vatandaş, "Burayı haşat ettiler, bundan bıktık artık" diyerek tepki gösterdi.