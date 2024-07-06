07 Temmuz 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başkent sokaklarından bizim çocuklara destek!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda Milli Takımı ile karşılaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kentin farklı alanlarına kurulan dev ekranlar ile milli coşku sokaklara taşındı. Çok sayıda vatandaş, dev ekranın kurulduğu alanlardan biri olan Altınpark'ta milli takımın maçını hep beraber izledi. Meydanda yerlerini alan vatandaşlar maçın ilk düdüğünden itibaren hep beraber futbol coşkusu yaşamaya başladı.