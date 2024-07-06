Başkent sokaklarından bizim çocuklara destek!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, bu akşam Hollanda Milli Takımı ile karşılaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından kentin farklı alanlarına kurulan dev ekranlar ile milli coşku sokaklara taşındı. Çok sayıda vatandaş, dev ekranın kurulduğu alanlardan biri olan Altınpark'ta milli takımın maçını hep beraber izledi. Meydanda yerlerini alan vatandaşlar maçın ilk düdüğünden itibaren hep beraber futbol coşkusu yaşamaya başladı.

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