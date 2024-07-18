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Başkent Ankara'da toplanmayan çöp sorunu

Başkent Ankara'da toplanmayan çöp sorunu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 11:02
Ankara Yenimahalle'nin en işlek noktalarından biri olan adalet sokağın sakinleri son dönemde artan sivrisinek ve pis kokulardan şikayetçi. Bu duruma sokakta uzun süre toplanmayan çöp konteynerlerinin neden olduğu iddia ediliyor.
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