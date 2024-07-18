Başkent Ankara'da toplanmayan çöp sorunu

Ankara Yenimahalle'nin en işlek noktalarından biri olan adalet sokağın sakinleri son dönemde artan sivrisinek ve pis kokulardan şikayetçi. Bu duruma sokakta uzun süre toplanmayan çöp konteynerlerinin neden olduğu iddia ediliyor.

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