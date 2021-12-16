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Başkent Ankara'da kar yağışı başladı

İHA
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Giriş: 16.12.2021 14:23
Başkentte sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini ilerleyen saatlerde kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına da neden oldu. Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı, beyaza bürünen ağaçlarda kartpostallık görüntüler oluştururken trafikte ise araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. İlerleyen saatlerde etkisini artırması beklenen kar yağışının olumsuz bir sonuç meydana getirmemesi içinse ekipler tarafından çalışmalar devam ediyor.
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