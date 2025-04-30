Başkent Ankara’da başıboş köpek sorunu büyüyor! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda çarpıcı detay

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporu, çarpıcı bütçe tercihlerini gözler önüne serdi. Başkentin en önemli sorunlarından biri olarak görülen başıboş sokak köpekleri için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesi hiç kullanılmazken konserler için öngörülen 110 milyon TL'lik bütçe dört kat aşılarak 438 milyon TL'ye ulaştı.

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