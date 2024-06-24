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Başkanlık Sistemi’nde altı yıl geride kaldı! 6 yılda Türkiye’de hangi projelere imza atıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 15:02
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde altıncı yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız dönüldü, devletin gölgesi, hiç eksilmedi.
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