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Başkanı Erdoğan Macaristan'da

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Giriş: 20.08.2023 16:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle "TUR" uçağıyla başkent Budapeşte'ye geldi.
Başkanı Erdoğan Macaristan’da
Başkanı Erdoğan Macaristan'da
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