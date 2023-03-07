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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca oturduğu Burhaniye'deki bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor

DHA
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Giriş: 07.03.2023 12:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ve başbakanlık dönemlerinde uzun yıllar oturduğu Üsküdar Burhaniye Mahallesi'ndeki bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılıyor. Başkan Erdoğan, yıllarca oturduğu evden bahsederek, kentsel dönüşümün önemine vurgu yapmıştı.
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