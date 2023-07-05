05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Jens Stoltenberg mesajı: Başarılarının devamını diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.