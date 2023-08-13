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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Sığınmacıların dönüşüne Halep modeli

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Giriş: 13.08.2023 13:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar ve kaçak göçmenler ile ilgili eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Suriyelilerin dönüşü için "Halep modeli"nin devreye sokulması planlanırken, 90 günlük vize ile Türkiye'ye gelip daha sonra uzatmak isteyenler için AB örneği uygulanacak.
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