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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni açacak! İstanbul'un yeni sembolü

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 09:20
Güncelleme:29.05.2021 09:24
Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.
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