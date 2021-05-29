Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni açacak! İstanbul'un yeni sembolü

Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir.

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