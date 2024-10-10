10 Ekim 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Belgrad sokakları Türk Bayrakları ile süslendi!
Arnavutluk’taki temaslarının ardından bu akşam Sırbistan’ı ziyaret edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesi başkent Belgrad’da kullanacağı güzergaha Türkiye ve Sırbistan bayrakları asıldı. Başkan Erdoğan’ın resmi törenle karşılanacağı Sırbistan Sarayı ve çevresi de iki ülkenin bayraklarıyla donatıldı.