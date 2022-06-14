Başkan Erdoğan'ın mozaik portresini yaptı: One minute çıkışından çok etkilendim

Almanya'da yaşayan fayans ustası Mehmet Durmuş Çelebi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek için onun portresini yaptı. Çelebi'nin, 85 bin mozaik taşı kullandığı çalışma altı ay sürdü. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, o portrenin hikayesini ustasından dinledi.

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