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Başkan Erdoğan'ın mozaik portresini yaptı: One minute çıkışından çok etkilendim

A Haber
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Giriş: 14.06.2022 13:43
Almanya'da yaşayan fayans ustası Mehmet Durmuş Çelebi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini göstermek için onun portresini yaptı. Çelebi'nin, 85 bin mozaik taşı kullandığı çalışma altı ay sürdü. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, o portrenin hikayesini ustasından dinledi.
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