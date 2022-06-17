Başkan Erdoğan’ın katıldığı karne dağıtım töreninde renkli anlar

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Burhan Felek’te düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı ve öğrencilere güzel haber verdi. Konuşmanın ardından ise ilk karneler öğrencilere Başkan Erdoğan tarafından verildi. Burhan Felek’te Türk müziğinin önemli eserleri de koro tarafından çalınırken bir öğrenci de Çanakkale Türküsü’nü klarnet ile icra etti. Başkan Erdoğan minik öğrenciyi ilgiyle dinlerken kanuni çalan isimden de bir eser istedi. Törene bu renkli anlar damga vurdu.

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