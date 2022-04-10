Başkan Erdoğan'ın iftara konuk olduğu öğrenci Abdullah Ünal konuştu: Z kuşağının dilinden anlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Beşiktaş'ta iftara konuk olduğu öğrenci evinden Abdullah Ünal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünal, "Bugüne kadar sadece TV’de gördüğümüz Başkan Erdoğan evimizden içeri girerken çok gergindik. Ama samimiyeti ve esprileriyle bizi rahatlattı. Sanki amcamız, dedemiz gelmiş gibi hissettik" dedi.