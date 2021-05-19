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Başkan Erdoğan'ın destek paketi esnafı sevindirdi
Esnafa verilecek destekleri açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi. Bu müjde karşısında Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileten esnafların duygularına A Haber ortak oldu.