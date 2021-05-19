19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan'ın destek paketi esnafı sevindirdi

Başkan Erdoğan'ın destek paketi esnafı sevindirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 00:21
Güncelleme:19.05.2021 00:24
Esnafa verilecek destekleri açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi. Bu müjde karşısında Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileten esnafların duygularına A Haber ortak oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'ın destek paketi esnafı sevindirdi
Başkan Erdoğan'ın destek paketi esnafı sevindirdi
Kardeş kavgasında silahlar konuştu
Kardeş kavgasında silahlar konuştu
18 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı
18 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı
Yağmura hazırlıksız yakalandılar
Yağmura hazırlıksız yakalandılar
Son dakika: Enerji tesisinden alevler yükseldi |Video
Son dakika: Enerji tesisinden alevler yükseldi |Video
Şaşkına çeviren olay! Aniden..
Şaşkına çeviren olay! Aniden..
İstanbul Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın
İstanbul Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın
İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi
İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi
Namazda etmediğini bırakmadı
Namazda etmediğini bırakmadı
En çok manda İstanbul'da
En çok manda İstanbul'da
Polisi görünce kaçsalar da nafile!
Polisi görünce kaçsalar da nafile!
Hurafeler uğruna tarihi yok ediyorlar! Dinamit patlatıp duvardan söktüler
Hurafeler uğruna tarihi yok ediyorlar! Dinamit patlatıp duvardan söktüler
Daha Fazla Video Göster