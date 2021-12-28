28 Aralık 2021, Salı
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Başkan Erdoğan’ın çağrısına CHP kulak tıkadı! CHP’li belediyelerden tepki çeken paylaşımlar
Son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına CHP'li belediyeler uymadı. Hatta bu çağrıya sosyal medyadan paylaşım yaparak tepki bile gösterdiler. İşte pes dedirten o açıklamalar...